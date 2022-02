VIDEO | Helicóptero se estrelló en el mar a metros de bañistas

Un helicóptero, modelo Robinson R44, se estrelló en el mar de Miami Beach, en Florida, Estados Unidos, este sábado.

El hecho ocurrió, específicamente, en la zona de South Beach, mientras los bañistas se encontraban en la playa disfrutando de las bondades del sector.

A través de Twitter, la policía de Miami Beach informó que dos de los tres ocupantes del helicóptero fueron trasladados a un hospital cercano, el Jackson Memorial, y se encontrarían fuera de riesgo vital.

También se reportó que ninguno de los bañistas, que se encontraban en el mar, resultaron heridos tras el accidente.

La playa en la que el helicóptero se precipitó al mar fue cerrada. Por su parte, personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos trabajan en la zona para investigar las posibles causas del accidente.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022