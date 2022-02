Joven argentina fue torturada por sus padres durante 20 años: sus vecinos la rescataron

Un hecho policial causó impacto en Buenos Aires, Argentina: una joven fue torturada por sus propios padres durante 20 años y recientemente logró librarse de este cautiverio, con la ayuda de sus vecinos, quienes escucharon sus gritos.

Los hechos se desarrollaron en Avellaneda, barrio de la capital trasandina. Según consignó TN, la mujer era maltratada desde los cuatro años. El escándalo estalló en enero, cuando Karen -el nombre de la chica- llegó tarde a su casa. Los registros de las cámaras de seguridad muestran cómo sus padres le pegan y la arrastran tirándola del pelo.

“Mi mamá me mojó toda la ropa con agua y él me dio con una picana”, relató Karen. El maltrato fue sistemático y con el tiempo ella lo naturalizó. Sin embargo, un día se puso a gritar, al percatarse del daño que estaba recibiendo.

“Tengo miedo que se maten entre ellos”

Si bien las autoridades investigan el caso como “lesiones leves agravadas por el vínculo”, resulta que los padres de la joven torturada por ellos viven cerca de donde está ahora: prácticamente a la vuelta de su casa, donde vive con su pareja, uno de los vecinos que la ayudó.

“Aunque me hayan hecho daño son mis padres, me dieron la vida. Yo no tengo rencor ni nada de eso. Tengo miedo que se maten entre ellos porque ahora no estoy yo, que siempre estuve en el medio para evitar que pasara”, expresó Karen.

Actualmente, la mujer de 25 años estudia Medicina y quiere cambiarse de casa, para dejar atrás el infierno que vivió desde que era una niña y distanciarse de sus padres. “Para mi sería muy doloroso verlos, hasta me cuesta caminar por el barrio porque recuerdo cada cosa que pasé”, afirmó.