Presidente de Perú anunció el uso de militares para enfrentar la delincuencia

Las dificultades políticas suman una apuesta militar en un país sudamericano. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que ordenará a las fuerzas armadas que colaboren en los operativos policiales contra la delincuencia. La medida se suma al decreto de estado de emergencia en Lima y el Callao.

Castillo dijo la noche del lunes que “vamos a sacar a las FFAA para combatir al delincuente chico y al delincuente grande“. El gobernante agregó que “no podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”. El estado de emergencia en la capital peruana está vigente desde fines de enero.

En Lima varios alcaldes solicitaron las medidas especiales al gobierno ante la inseguridad. Los jefes comunales buscan frenar la ola delictiva en una ciudad con unos diez millones de habitantes. Al decretar el estado de emergencia se dijo que los gobiernos locales y los militares podían apoyar las tareas policiales.

Radio Programas del Perú precisa que hasta la fecha las fuerzas armadas no han participado en acciones de la policía en las últimas semanas. Pedro Castillo pidió al “ministro del interior que coordinemos de una vez por todas no solamente para tener a la policía, porque no todo es responsabilidad de la policía”.

El mandatario peruano aseveró que la policía “sí tiene la capacidad” de resguardar la seguridad ciudadana, pero tendrá mayores recursos cuando se organice con las fuerzas armadas y los municipios. Castillo también valoró la labor de las rondas campesinas y urbanas, agregando que “esos esfuerzos hay que sumarlos”.