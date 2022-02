María Sahuquillo, periodista de El País, desde Ucrania: “El gobierno ucraniano cree que es una guerra de asfixia”

Las potencias mundiales tienen los ojos en la tensión entre Rusia y Ucrania, una situación que ha ido escalando y que ha significado también la intervención de países como Estados Unidos o Alemania. La periodista María Sahuquillo es corresponsal de El País en el espacio postsoviético. En conversación con ADN, desde Ucrania, contó del estado de las cosas.

“Ucrania lleva ya viviendo una guerra hace ocho años“, señaló de entrada la comunicadora, y añadió: “Los ucranianos viven con una tensión desde 2014, luego que Rusia aleccionó la península de Crimea con un referéndum ilegal y desde que empezó la guerra de Donbás entre los separatistas y el ejército ucranio, que ha generado más de un millón y medio de desplazado. No se percibe pánico en la calle. Contrasta mucho la reacción de Estados Unidos, que sus ciudadanos salgan del país, etc., porque la gente está bastante tranquila. El gobierno ucranio cree que es una guerra de asfixia, no solo con las tropas en frontera, sino que pueden crear pánico con el corte de suministros y más”.

La estrategia de los involucrados ha sido la de las acciones vistosas: trabajos militares en conjunto con países de la región y las tropas yendo a las fronteras en el caso de Rusia, mientras que Estados Unidos se empecina en hacer público que saben para que no aparezcan sorpresas. “Creo que Rusia presiona y que además con estas maniobras que está haciendo Bielorrusia y que han hecho con otros tres países de la OTAN en el mar negro (Rumania, Bulgaria y Turquía) eleva la presión. La estrategia de Estados Unidos es tratar que no les tome nada por sorpresa, relevar lo que manejan en inteligencia y espionaje”, señaló Sahuquillo.

“El gobierno ucranio tiene que navegar en dos aguas: saber las informaciones de inteligencia de Estados Unidos y lo que haga el Kremlin. Pero ellos creen que la concentración militar es muy grande y según su información, no pueden descartar un ataque a gran escala. No descarta ciberataques, cortes de luz y energía y por los que Ucrania se está preparando pero que pueden desestabilizar el país. La ciudadanía lo ve como una posibilidad”, explicó también la corresponsal.

La incertidumbre está, sin embargo, en lo que pueda hacer el presidente Putin: incluso los expertos no se ponen de acuerdo con aquello. Se suma también la oleada diplomática: el canciller alemán viajó a Ucrania e irá luego a Moscú. Con todo, Estados Unidos ya advirtió que las acciones tendrán reacciones, o más específicamente sanciones.

“(Putin) llegó al Kremlin hace más de 20 años, se ha propuesto como objetivo el dejar a Rusia como potencia mundial, no arrodillarse ante nadie y sentarse con las grandes potencias. Es parte de sus objetivos. Es lo que está haciendo con Ucrania, pero no es solo eso: intenta renegociar los términos en que terminó la guerra fría, de reescribir la arquitectura de la seguridad europea, que la OTAN trace nuevos límites para que no se expanda hacia sus fronteras. Para ello aplica estrategias híbridas de divide y vencerás. Por eso ha tomado como único interlocutor a Estados Unidos e intenta dividir, porque siempre es más sencillo eso que tener tres interlocutores. Cuando hay desunión, él sale beneficiado”, concluyó la periodista.