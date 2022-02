La tenista china Peng Shuai reitera que no sufrió ni denunció una agresión sexual

La tenista china Peng Shuai vuelve a ser noticia por diversos temas. La deportista de 36 años negó que sufriera una agresión sexual y además anunció su retiro de las canchas. Ella también indicó que se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en la ciudad de Pekín.

Peng conversó con un periódico deportivo francés, quienes publican la entrevista este lunes, y allí dijo que cenó con Bach y el sábado “hemos podido conversar e intercambiar en forma agradable”. La tenista volvió a negar que acusara a un alto miembro del Partido Comunista de China de ataque sexual.

Los periodistas que la entrevistaron precisan que vieron a la deportista “en buena forma” y que ella les indicó que “nunca desapareció”. Peng pasó semanas sin aparecer en público tras denunciar en noviembre de 2021 que tuvo una relación sexual forzada durante años con un político chino.

La jugadora china enfatizó que “simplemente, mucha gente como mis amigos y gente del COI me enviaron mensajes y me era imposible responder tantos mensajes“. Peng agregó que “con mis amigos cercanos sigo en contacto estrecho, he hablado con ellos, respondido a sus mensajes, y también con la WTA”.

La ahora extenista desmintió a L’Équipe que hubiera denunciado el ataque. Peng Shuai precisó que “¿agresión sexual? Yo nunca he dicho que alguien me haya hecho sufrir alguna agresión sexual”. Al ser consultada por qué se borró el mensaje de denuncia, respondió “porque así lo quise”.