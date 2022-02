Austria promulgó ley que establece la vacunación obligatoria contra el covid-19

El presidente de Austria, Alexander Van Der Bellen, promulgó este viernes la ley de vacunación obligatoria anticovid. La medida inédita en la Unión Europea estará vigente a contar de este sábado. La norma aplica a las personas mayores de 18 años y considera multas de hasta 3.600 euros para los infractores.

La legislación ya apareció en la Gaceta Federal, con lo que cumplió su trámite de promulgación. La presidencia comunicó que la entrada en rigor de “la ley federal sobre la vacunación obligatoria contra el covid-19”. La iniciativa completó su trámite legislativo en el Bundesrat durante este jueves.

El proyecto tuvo el respaldo de cuatro de los cinco partidos políticos que integran el parlamento austriaco. Lo apoyaron los que integran la coalición de gobierno, conservadores y ecologistas, además de socialdemócratas y liberales. Solamente la ultraderecha y antivacunas FPÖ se opuso a la medida.

La obligatoriedad no incluye a las mujeres embarazadas, a las personas con argumentos médicos fundamentados y quienes ya se recuperaron de la enfermedad en los últimos seis meses. El ejecutivo anunció que el control comenzará a efectuarse desde mediados de marzo.

Deutsche Welle detalla que las personas no vacunadas enfrentarán multas desde los 600 y hasta los 3.600 euros. La ley especifica que la vacuna no se puede “imponerse mediante el uso de la fuerza”. A los no vacunados se les recordará con una carta que deben vacunarse y al no asistir a las citas para concretarlo que se le propongan, serán multados.