Estados Unidos catalogó a Chile como destino de riesgo “muy alto” por covid-19

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) catalogó a Chile como un destino de riesgo “muy alto”, esto debido al covid-19 y a las altas cifras registradas en el país.

Desde el organismo hicieron el llamado a no viajar a nuestro país, a menos de contar con el esquema de vacunación completa contra la enfermedad.

“Evite viajar a Chile. Si debe viajar a Chile, asegúrese de estar vacunado y al día con sus vacunas covid-19 antes de viajar. Incluso si está al día con sus vacunas contra el COVID-19, aún puede estar en riesgo de contraer y propagar el covid-19″, señalaron.

