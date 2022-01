Unión Europea autorizó uso de medicamento oral para combatir el covid-19: reduce hospitalizaciones en un 89%

Durante esta jornada la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) dio el visto bueno para el uso del medicamento oral de Pfizer contra el covid-19.

La composición del remedio, llamado Paxlovid, es una mezcla de dos antivirales: el Ritonavir y el Nirmatrelvir, lo que reduciría las hospitalizaciones en un 89% en pacientes de alto riesgo y baja al mínimo el número de muertes.

De acuerdo a lo consignado por El País, el Paxlovid será permitido “en adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tiene un mayor riesgo de que la enfermedad se agrave“, de acuerdo a un comunicado por la misma entidad internacional.

Por lo pronto, en el viejo continente esperan la aprobación de la Comisión Europea, la que debería publicarse en las próximas horas.

EMA recommends authorising the oral antiviral #Paxlovid for treating #COVID19 in adults who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of severe disease.

