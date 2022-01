Pakistán: más de 20 personas murieron atrapadas en sus vehículos por fuertes nevadas

Al menos 22 personas murieron este sábado 8 de enero atrapadas en sus autos, debido a las fuertes nevadas registradas en la ciudad de Murree, Pakistán, evento meteorológico que provocó una gran congestión vehicular en una estación de montaña en el norte del país asiático.

Según confirmó la Oficina de Rescate de la localidad de Murree, la tragedia se situó en una popular zona de montaña, a unos 65 kilómetros al noreste de Islamabad, capital de Pakistán y entre los fallecidos hay nueve niños.

Un portavoz de la policía paquistaní explicó que la mayoría de los decesos ocurrió por quedarse dormidos con la calefacción y no directamente por el frío causado por las nevadas.

“El humo del calefactor fue lo que los mató”, afirmó el agente Raja Rasheed en declaraciones a la cadena Geo TV.

Días previos al fatal hecho, llegaron a la zona afectada de Murree más de 100.000 vehículos, en búsqueda de disfrutar de las nevadas, generando que los hoteles estuvieran a su máxima capacidad, por lo que muchos visitantes se vieron obligados a dormir en sus autos.

Es más, frente a este escenario, las autoridades advirtieron el pasado fin de semana la presencia de demasiados vehículos que intentaban llegar a Murree, pero ello no desalentó a las decenas de miles de turistas que acudieron en los últimos días.

Hasta la zona afectada llegaron equipos de la policía, del Ejército y de los servicios de emergencia para ayudar a la administración civil en las operaciones de rescate, aseguró el ministro del Interior, Rashid Ahmed.

Por su parte, el Primer Ministro de Pakistán, Imran Khan, recurrió a su cuenta de Twitter para referirse a las multitudinarias muertes por las fuertes nevadas.

“Conmocionado y molesto por la trágica muerte de turistas en la carretera a Murree. Una nevada sin precedentes y una avalancha de personas procediendo sin verificar las condiciones climáticas sorprendieron a la administración del distrito sin estar preparada”, afirmó la autoridad.

“He ordenado la investigación y la puesta en marcha de una regulación estricta para garantizar la prevención de tales tragedias”, cerró el mandatario paquistaní.

