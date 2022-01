Estados Unidos: Incendio en el Bronx de Nueva York dejó 19 fallecidos y varios heridos

Durante la tarde de este domingo 9 de enero se registró un incendio en el Bronx de Nueva York, específicamente en un edificio residencial y se reportaron 19 fallecidos.

El siniestro ocurrió en el 333 de East 181st Street y comenzó a eso de las 11 a.m. (hora local). Según lo señalado por las autoridades, el fuego tuvo su origen en un departamento duplex del segundo y tercer piso.

Cabe mencionar que la edificación cuenta con 19 pisos y la propagación de las llamas afectó a gran parte de la construcción. Además, el humo fue un factor importante en el reporte de los afectados.

Medios locales como el New York Post aseguraron que como consecuencia de lo sucedido resultaron 19 muertos, entre ellos, nueve niños. También se informó “varios heridos”.

32 personas fueron trasladadas hasta centros asistenciales y se mantienen hospitalizadas bajo riesgo vital. En total, fueron 60 lesionados.

En el lugar trabajaron aproximadamente 200 bomberos de distintas unidades cercanos a la zona. Daniel Nigro, comisionado del departamento de bomberos de la ciudad entregó las primeras apreciaciones a la prensa neoyorquina.

“Los miembros hallaron víctimas en todos los pisos, en las escaleras, y los estaban sacando en paro cardíaco y respiratorio”, señaló. Además, indicó que la circulación del humo fue la principal causa de los problemas de salud de los dañados.

En los detalles de la investigación se estableció que el apartamento donde comenzó el fuego estaba con las puertas abiertas, esto facilitó la propagación de la humareda.

A raíz del complicado escenario al interior del edifico, los bomberos evacuaron a los residente por las ventanas. Este incendio en el Bronx de Nueva York fue calificado con una emergencia de proporciones en Estados Unidos y se viralizaron varios videos por redes sociales.

Revisa acá los registros:

ALERT: Horrific fire in a Bronx building leaves numerous people seriously injured. People were seen “jumping from windows” from a scene of a 5-alarm fire.pic.twitter.com/anVksTsc93 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 9, 2022

BREAKING 🚨 Massive fire at the Bronx apartment injures more than 60 people with dozens seriously injured. Mayor Eric Adams is at the scene and calls it "one of the worst fires in city history" pic.twitter.com/08Gf4Yf8f0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 9, 2022