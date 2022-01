Se incendia la sede del parlamento de Sudáfrica

En las primeras horas de este domingo se detectó el incendio en la sede del parlamento de Sudáfrica. Los medios locales confirmaron la presencia de fuego y humo en el edificio ubicado en la Ciudad del Cabo.

Los cuerpos de bomberos de la urbe llegaron al sitio, donde las llamas y una espesa columna de humo salían de la estructura. El siniestro era visible desde varias cuadras a la redonda del congreso sudafricano.

El siniestro estalló durante la mañana de este domingo y fue constatado por periodistas en el lugar. Los equipos de emergencia concurrieron hasta el lugar, mientras testigos indican que el humo ya era visible cerca de las 6:00 horas GMT.

Las llamas que afectan a la sede del parlamento del país africano llegan una jornada después del último adiós al arzobispo y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, quien recibió honores de Estado en su funeral.

Breaking: A large fire is burning at a Parliament building in Cape Town, South Africa. pic.twitter.com/fhIn7gUWD3

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 2, 2022