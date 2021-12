Agencia de Estados Unidos redujo el tiempo de cuarentena para asintomáticos del covid-19

La principal agencia sanitaria de Estados Unidos determinó que las personas contagiadas con covid-19 podrán acortar el aislamiento sanitario a cinco días si son asintomáticos. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) redujeron también el tiempo de las cuarentenas para otros casos.

Además de pasar de diez a cinco días para asintomáticos, se redujo el aislamiento para los contactos no vacunados de casos positivos. La agencia precisó en un comunicado que “este cambio está justificado por la ciencia”. La entidad estima que la mayoría de las infecciones se producen en los dos días anteriores y los tres posteriores a la aparición de los síntomas.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, planteó que “estas actualizaciones permiten que todos puedan seguir con su vida de manera segura”. Las recomendaciones de la agencia son una referencia y se siguen en Estados Unidos, pero no son una obligación federal.

El alza de las infecciones en el país y los períodos de aislamiento obligaron a las aerolíneas a cancelar cientos de vuelos. La variante ómicron es mayoritaria en EEUU y los casos aumentaron exponencialmente. Se contabilizan más de 200.000 positivos diarios en las últimas dos jornadas.

The New York Times indica que la CDC aconsejó a los asintomáticas que usen la mascarilla durante los cinco días siguientes al fin de su aislamiento. Para los contactos no vacunados de un positivo de covid-19 se les recomienda una mascarilla rigurosamente otras cinco jornadas. Los contactos estrechos que estén vacunados no necesitarán aislarse.