Estados Unidos: presidente Biden enfrentará alza de variante Ómicron distribuyendo 500 millones de test de detección

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la distribución de 500 millones de pruebas gratuitas a domicilio para la detección del covid-19. La medida choca con el alza en los contagios de la variante Ómicron, que hoy en día abarca el 73% de los casos, de acuerdo a lo informado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Además de los test domiciliarios, la actual administración norteamericana aumentará los centros de testeo en el país, junto con el incremento del personal médico federal en centros hospitalarios, según consignó El País.

Folks, Omicron cases are on the rise in the United States. I want to give you all a sense of where we are and what we know.

El total de estadounidenses que han recibido inmunización contra el coronavirus es el 72% de la población.

El lunes pasado, Jen Psaki, secretaria general de la Casa Blanca, señaló que la intención del presidente Biden es “ser claro y directo con los estadounidenses sobre los beneficios de estar vacunado, sobre los pasos que vamos a dar para incrementar las pruebas y para conseguir que los no inmunizados entiendan al fin a qué riesgo se enfrentan”.

Los test domiciliarios comenzarán a ser distribuidos en enero próximo. Quienes lo requieran, pueden solicitarlo por internet. Además de los test, el gobierno norteamericano también se hizo con mascarillas N95, respiradores y equipos de protección individual sanitario.

We are working around the clock to increase testing capacity, vaccine availability, and support for our hospitals. I’ll have more to say on this tomorrow.

In the meantime: Get vaccinated, get boosted, wear a mask. And keep the faith.

We’ll get through this together.

— President Biden (@POTUS) December 21, 2021