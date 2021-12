Protestas en Colombia: informe de la ONU consignó violaciones a los Derechos Humanos

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe en el que consignó sus razones para sostener que en el país caribeño se habrían cometido graves violaciones a los Derechos Humanos.

En concreto, la institución detectaron detenciones y privaciones arbitrarias de la vida, violaciones a la integridad y seguridad personal derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo, según consignó CNN.

Colombia debe reformar de manera urgente la gestión de protestas para prevenir más violaciones a los derechos humanos – Informe de Naciones Unidas. Lee más aquí 👇👇https://t.co/8OfNs58Yst pic.twitter.com/Ftw8QZOmPT — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) December 15, 2021

Estos hechos ocurrieron en el país desde el 28 de abril pasado, cuando comenzaron las protestas en todo el país. Dentro de las víctimas se identificó a miembros de pueblos originarios, afrodescendientes, periodistas y mismos defensores de Derechos Humanos.

El director general de la policía nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, respondió al informe: “No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie. No hemos dado esa orden para que se haga a nadie”. Además, puntualizó que las cifras de fallecidos que maneja la ONU “no concuerdan” con las que maneja la institución que lidera.

La fecha que estudió la ONU fue desde el 28 de abril hasta el 31 de julio, donde se registraron 63 fallecidos (61 hombres, dos mujeres) en el contexto de las protestas. 46 de esos casos pudieron ser verificados, de los cuales solo dos eran policías. En el mismo informe, al menos 28 muertes serían responsabilidad de la Fuerza Pública, y 16 casos de presunta violencia sexual por parte de agentes de la Policía Nacional.

El informe se realizó sobre la base de 623 entrevistas con víctimas y testigos, el análisis de 83 videos, lo que incluyó también las grabaciones con teléfonos móviles. Hubo también 878 reuniones con funcionarios de gobierno y del Estado, organizaciones de la sociedad civil y manifestantes.