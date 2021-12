Agencia Europea de Medicamentos aprobó una píldora y dos tratamientos contra el covid-19

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó la píldora anticovid de Pfizer y a dos tratamientos más contra el nuevo coronavirus. En éstos últimos se trata de los fármacos Xevudy de GlaxoSmithKline y Kineret de Orphan Biovitrum. Ahora cada país de la Unión Europea debe aprobar los medicamentos.

La compañía estadounidense Pfizer aseveró que la pastilla reduce las hospitalizaciones y muerte de personas con riesgo en un 90%. Al igual que la píldora de Merck abren una nueva opción de inmunización, ya que no requieren inyección intravenosa. Claro que no está totalmente autorizado y no es para todas las personas.

La EMA comunicó que “el fármaco, que aún no está autorizado en la UE, puede utilizarse para tratar a los adultos con covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad”. La agencia explicó que las autoridades nacionales pueden decidir su utilización.

La pastilla se denomina Paxlovid, la que combina el compuesto PF-07321332 y el antiretroviral ritonavir. EMA indicó que esta píldora “debería ser administrada lo antes posible tras el diagnóstico del covid-19 en los cinco primeros días desde el inicio de los síntomas” y por hasta cinco días después.

Deutsche Welle señala que la agencia europea también aprobó el Xevudy y el Kineret, para pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones graves del covid-19. El segundo medicamento, de la compañía sueca Sobi, que ya era utilizado para tratar la artritis y otras enfermedades inflamatorias.