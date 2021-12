Corea del Sur registró más de 7.000 contagios del covid-19 por tercer día consecutivo

La pandemia del coronavirus tampoco logra frenarse en el continente asiático. Las autoridades sanitarias del Corea del Sur identificaron más de 7.000 contagios del covid-19 por tercera jornada seguida. El gobierno de esa nación advirtió que se considera aplicar restricciones ante el avance del virus.

El primer ministro Kim Boo-Kyum dijo que pueden verse obligados a tomar medidas “extraordinarias” si las infecciones no se ralentizan. El gobernante surcoreano comentó que “si queda claro que no estamos logrando revertir esta situación de crisis en los próximos días, el gobierno no tendrá otra opción”.

Kim precisó que el bloqueo incluiría “un fuerte distanciamiento social”. Los funcionarios emitieron órdenes para que los hospitales preparen 2.000 camas más para tratar el covid-19. El gobierno también acelerará las inyecciones de refuerzo, acortando a tres meses el período desde la segunda dosis anticovid.

El ejecutivo surcoreano ya determinó restricciones desde el lunes venidero, incluyendo la prohibición de reuniones sociales de siete o más personas en el área metropolitana de Seúl. También se verificará la vacunación de los adultos que deseen ingresar a los restaurantes y otros recintos públicos cerrados.

Reuters da cuenta que el viceministro de salud Lee Ki-Il dijo que se planifica reducir más el límite de las reuniones sociales y restringir el horario comercial en restaurantes y bares, si las cifras siguen mal la próxima semana. “Haremos todo lo posible para evitar un bloqueo”, dijo Lee en una sesión informativa.