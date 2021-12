Estados Unidos exigirá desde el lunes test negativos del covid-19 a los viajeros

El gobierno de Estados Unidos definió nuevas medidas ante la propagación de la variante ómicron del covid-19. La administración demócrata estableció que desde el lunes venidero todos los viajeros deberán presentar un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores al vuelo.

La medida aplica para personas que deseen llegar a territorio estadounidense, sin importar si están vacunados o no, ni el país de origen. La restricción busca frenar a la cepa detectada inicialmente en el sur de África. El plan de la Casa Blanca incluye otras ocho disposiciones sanitarias.

Hasta ahora en EEUU no se requerían pruebas del covid-19 antes de la salida a los viajeros aéreos vacunados y no vacunados. La medida sí era más estricta con quienes no recibieron las inoculaciones anticovid. Los no vacunados debían presentar un test negativo en las 24 horas anteriores al vuelo.

Para los vacunados se permitía presentar el test en las 72 horas anteriores al viaje. Un funcionarios de gobierno explicó que “este marco de tiempo más estricto para todos los viajeros proporciona un grado adicional de protección de la salud pública a medida que los científicos continúan evaluando la variante ómicron”.

The New York Times da cuenta que la fuente descartó que los viajeros cumplirán cuarentena o someterse a otros exámenes en EEUU. El plan de invierno de Washington incluye impulsar la vacuna de refuerzo en adultos, ampliar las inoculaciones en niños, aumentar el acceso a test gratuitas en hogares e incrementar la protecciones en el trabajo.