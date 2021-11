Qué es la misión DART de la NASA: Cuándo se lanzó la nave que busca desviar un asteroide

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA, hizo el lanzamiento este miércoles 24 de noviembre la nave espacial DART. El hecho se realizó desde la Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, en California, Estados Unidos. Se lanzó a bordo de un Falcon 9 de SpaceX.

DART es el nombre de la misión porque se debe a sus siglas “Double Asteroid Redirection Test”, traducido al español como “Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Dobles”. La nave buscará impactar a una velocidad de 24.000 kilómetros por hora al asteroide Dimorphos, de 160 metros de diámetro.

Según dio a conocer la NASA, la misión DART pretende que en el espacio impacte con un pequeño satélite natural de un asteroide, con la finalidad de desviar su órbita. De esta manera, probarían la teoría del impacto cinético, por si en algún momento hay alguna amenaza de que un asteroide venga directo hacia la Tierra.

Lo previsto por la NASA es que DART tenga un viaje de casi un año. La nave espacial recorrerá 11 millones de kilómetros hasta que finalmente, en septiembre de 2022, alcance su meta e impacte contra la pequeña luna asteroide Dimorphos.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!

Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH

— NASA (@NASA) November 24, 2021