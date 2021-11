Sierra Leona: Explosión de un camión dejó un centenar de fallecidos

Durante la tarde del pasado viernes, al menos 99 personas murieron en Freetown, capital del país africano Sierra Leona, tras una explosión masiva que provocó un camión cisterna al chocar con otro vehículo menor.

De acuerdo a lo informado, el derramamiento de combustible que transportaba el camión y la posterior combustión de este generó un gigantesco incendio en las calles de la ciudad, provocando la muerte de los transeúntes y residentes de la zona.

Es más, en algunas fotografías publicadas por medios del país africano se observaban cuerpos carbonizados alrededor del camión cisterna.

El hecho ocurrió en un cruce fuera del concurrido supermercado Choithram en el suburbio densamente poblado de Wellington, en el este de Freetown.

El presidente de Sierra Leona, Julius Maada, se manifestó respecto a explosión ocurrida por medio de su cuenta de Twitter, en donde expresó estar “profundamente perturbado por los trágicos incendios y la horrenda pérdida de vidas en el área de Wellington PMB”.

“Mi más sentido pésame para las familias que han perdido a sus seres queridos y los que han quedado mutilados como resultado”, agregó el mandatario en el mensaje publicado.

Además de los fallecidos, se informó que más de 100 personas fueron trasladadas a hospitales y centros de salud en Freetown.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ

— President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021