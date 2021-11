Eric Adams fue elegido como alcalde de Nueva York: Es el segundo afroamericano en ocupar el cargo

El candidato del partido demócrata, Eric Adams fue elegido como el alcalde número 110 de la ciudad de Nueva York, será la segunda persona afroamericana que llega al sillón municipal de la gran manzana, tras vencer a su contendor, el republicano Curtis Sliwa.

Adams tiene 61 años y es el presidente del distrito de Brooklyn, es ex capitán de la policía de Estados Unidos y asumirá como alcalde de Nueva York en el 1 de enero del 2021, tras el paso de Bill de Blasio en el poder y su primer gran desafió será recuperar a ciudad tras las consecuencias que ha dejado la pandemia del covid-19, principalmente en el sector económico.

El ahora alcalde electo de New York celebró esta noticia a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó: “¡Es oficial!: nuestra campaña de cinco condados, que tocó a todas las puertas y llegó a todos los votantes fue un éxito: ¡Hemos ganado la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York!”

En la misma línea, Adams agregó: “este es mi sueño hecho realidad, y no podría estar más orgulloso de representar a la ciudad que todos amamos como su alcalde electo”.

It's official — our five-borough, knock-every-door, reach-every-voter campaign was successful: We have won the race for Mayor of New York City!

This is my dream come true, and I couldn’t be more proud to represent the City that we all love as your Mayor-elect 🗽🍎

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 3, 2021