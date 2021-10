Texas: Tiroteo en escuela resultó con al menos cuatro heridos

Durante la jornada de este miércoles se registró un tiroteo en una escuela de Texas, Estados Unidos, que resultó con varios heridos.

La policía de Arlington concurrió hasta el instituto secundario Timberview para responder a la emergencia y desplegar un operativo en la zona. Según reportaron las autoridades, se registraron cuatro personas heridas, de las cuales tres fueron trasladadas a un hospital, mientras que una fue atendida en el lugar.

Si bien se confirmaron las lesiones por el impacto de las balas, hasta el momento de este reporte se desconoce la gravedad de las heridas. La policía tampoco ha informado sobre víctimas fatales.

La información preliminar detalla que los hechos ocurrieron tras una pelea entre un estudiante y otro joven, que terminó con el uso de un arma de fuego. No se trataría de un atentado o acción al azar, si no que de una riña específica.

La policía identificó a Timothy George Simpkins, de 18 años, como sospecho y aseguraron que en este momento se realiza una “búsqueda metódica“. Además, indicaron que el joven debe considerarse como “armado y peligroso“.

De momento las investigaciones siguen en pie en la escuela y se trabaja para dar con el paradero del autor del tiroteo que se llevó a cabo en Texas.

All Parents –@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021