El volcán Kilauea entró en erupción en Hawai

El Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) informó que el volcán Kilauea en Hawai entró en erupción. Se trata de uno de los macizos más activos del mundo y se proyecta que su lava se limitará al cráter central. Las autoridades señalaron que su actividad no es una amenaza para las zonas habitadas.

El USGS expresó que “las fuentes de lava alcanzaron la altura de un edificio de cinco pisos”. Las primeras fisuras en el cráter Halema’uma’u se observaron la tarde del miércoles. El instituto precisó que luego se formaron “fuentes de lava” que a veces superan los 1.100 grados centígrados de temperatura.

Kilauea es uno de los cinco volcanes en la isla de Hawai y su erupción en 2018 destruyó cientos de casas. Sus erupciones frecuentes desde 1950 lo transformaron en un destino para los turistas. El Parque Nacional de Volcanes de Hawai ya moviliza a su personal para enfrentar la llegada de visitantes.

Una de las voceras del parque, Jessica Ferracane, dijo a Star Advertiser que “nos preparamos para las visitas el fin de semana, luego de que la información circule”. El observatorio volcánico del USGS indicó que seguirán “supervisando” el volcán porque “los inicios de una erupción son dinámicos e inciertos”.

Bird’s-eye view of Kīlauea’s summit eruption showing several active fountaining sources in the lava lake & on the west wall of Halema’uma’u crater. The rainbow is the result of a light mist moving across the caldera. Gas emissions in the summit region are elevated. #KilaueaErupts pic.twitter.com/dv3QSbkpE5

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) October 1, 2021