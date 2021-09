Tribunal desestimó que Apple mantenga “un monopolio” en el caso Epic Games

La resolución benefició a un gigante de la tecnología, pero implica que debe hacer cambios. La jueza Yvonne González determinó que Apple “no ejerce un monopolio en el mercado de transacciones en juegos en celulares”. Pero la magistrada ordenó a la empresa que cambie sus prácticas en su tienda App Store.

El caso fue conocido como Epic Games, que es la compañía editora del videojuego Fortnite. El fallo indica que la tecnológica no puede obligar a los desarrolladores de aplicaciones a usar su sistema de pago. The New York Times indica que ese punto era fundamental en la demanda y puede generar diversos alcances en ese sector.

La resolución de González Rogers agrega que “la conducta de Apple es anticompetitiva”. El punto se refiere a que la compañía “impide a los desarrolladores dirigir a los consumidores a sus propios sitios web y medios de pago”. Así Epic Games logra romper el control de la empresa californiana en su tienda de aplicaciones.

La disputa legal versaba sobre si Apple tenía derecho a fijar reglas, controlar los sistemas de pago y expulsar a las aplicaciones que no asuman sus normas. Epic Games también cuestionaba el porcentaje de ingresos para Apple por las aplicaciones que ofrece el iPhone. Hasta le fecha ese monto asciende a un 30%.

El juicio se inició luego que Apple sacara a Fortnite de App Store cuando Epic Games actualizó el juego para saltar la repartición de los ingresos. Eso porque la tecnológica impide que los usuarios de sus smartphones descarguen aplicaciones que no estén en su tienda. Otros fabricantes también cuestionan el control de App Store.