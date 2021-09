Nueva Zelanda confirmó primera muerte por covid-19 tras más de seis meses

El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda confirmó la primera muerte asociada al coronavirus en más de seis meses. Según consignó la cartera, la víctima corresponde a una mujer de 90 años, quien presentaba otras complicaciones de salud.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, lamentó el deceso y entregó sus condolencias a la familia. “Cada muerte es un recordatorio del daño que puede causar el covid-19 cuando ingresa a nuestra comunidad”, señaló.

La mujer se convirtió en la 27a víctima fatal por la pandemia en el país oceánico, mientras que los casos activos llegaron a 743.

Respecto a la cifra de vacunados, Nueva Zelanda informó que 2.419.970 personas se han inoculado con una dosis, mientras que 1.264.629 completaron su esquema con dos vacunas.

