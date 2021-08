El estremecedor relato de Jorge Said tras escapar de Afganistán: “La gente nos pide que los vayamos a buscar”

Desde el retorno de los talibanes a Afganistán, el periodista Jorge Said compartió, de primera persona, la vivencia del retorno del miedo en el país de medio oriente.

Y luego del ataque al aeropuerto Hamid Karzai en la capital afgana, el periodista finalmente dejó el país y ahora se encuentra en Madrid, España.

Desde la capital ibérica, el periodista compartió con Ciudadano ADN algunas reflexiones sobre el momento que vive el país, y sobre sus experiencias personales frente a los talibanes.

Lo primero que lamentó el profesional fue haber dejado gente amiga en Afganistán. “Hemos dejado mucha gente muriéndose”, dijo, y añadió que ha recibido comunicación desde Afganistán, tras su salida.

“La gente nos llama, que los vayamos a buscar. No veo cómo podemos volver a buscarlos, no se puede”, comentó Said.

Sobre los talibanes, el periodista reflexionó que “parecen medievales. Tienen una energía enorme para entrar en grandes multitudes. Son solamente 10 ó 20, pero logran imponer una cosa increíble. Nadie puede hacer nada contra ellos, y ellos se permiten arrasar, cortarles la cabeza a las mujeres en frente de nosotros”.

Sobre los incidentes ocurridos en la capital de Afganistán, y que terminaron con su rescate, Jorge Said explicó que hubo una especie de coordinación, pero que nunca temió por su vida. “Había mucha gente que íbamos a perder” y que decidió quedarse. “Sentí que tenía otros tres días más de vida, opté por ir con ellos y se nos complicó mucho la cosa”.

Said confirmó a ADN que viaja junto con la estudiante afgana Parwani Akbari, quien será recibida en nuestro país en condición de refugiada.