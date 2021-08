Estados Unidos: Policía del Capitolio evacuó el lugar tras alerta por un presunto artefacto explosivo

Una compleja situación policial se vivió este jueves por la mañana en Estados Unidos luego de que la policía del Capitolio decidiera realizar un operativo de evacuación por el aviso de un supuesto artefacto explosivo al interior de un camión.

Según los primeros reportes, el vehículo de transporte se encontraba a las afueras de la librería del Congreso de Estados Unidos ubicado en la ciudad de Washigton.

Tras el aviso, la policía del Capitolio realizó le evacuación preventiva del lugar y activó todos los protocolos de seguridad, comunicando minutos más tarde que la situación se realizó “respondiendo a un vehículo sospechoso cerca de la Biblioteca del Congreso”, indicaron.

Indicaron además a través de sus redes sociales que “esta es una investigación activa de amenaza de bomba. El área de preparación para los periodistas que cubren esta situación está en Constitution y First Street, NW para su seguridad. Continúe evitando el área alrededor de la Biblioteca del Congreso“, aseveraron.

Tal como indican medios norteamericanos, la situación no generó un revuelo mayor pues indicaron que durante la presente semana no hay actividades en la Cámara de Representantes, ni el Senado, por lo que hay pocos funcionarios en el lugar.

