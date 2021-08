Cruz Roja da alerta sobre el alza de muertes por Covid-19 en el sudeste asiático

La Cruz Roja advirtió de la necesidad de vacunas contra el Covid-19 en una zona de Asia. El organismo alertó del alza de muertes por el nuevo coronavirus en el sudeste asiático. La entidad llamó a que los países más ricos compartan sus suministros del fármaco que enfrenta al SARS-Cov-2.

La variante Delta provocó brotes récord en diferentes países de esa zona. Vietnam, Tailandia, Malasia y Myanmar enfrentan alzas en las cifras vinculadas a la pandemia. El más afectado es Indonesia, que registró una de las cifras de muertes diarias más altas del mundo.

Ese país tuvo una media de 1.466 víctimas reportadas durante los últimos siete días. En las últimas dos semanas, las muertes por Covid-19 en el sudeste asiático fueron más altas que en cualquier otra región. La Universidad Johns Hopkins indica que la zona vio 38.522 fallecidos en la última quincena.

El director de Asia Pacífico de la Cruz Roja, Alexander Matheou, dijo temer que los decesos sigan aumentando. El encargado dijo que “este aumento de Covid-19 impulsado por la variante Delta está cobrando un precio trágico en las familias del sudeste asiático y está lejos de terminar”.

The Guardian señala que según Our World in Data de la Universidad de Oxford en Vietnam se vacunó completamente a menos del 2% de su población. Tailandia llega a 7,5%, Indonesia al 10,5% y Filipinas a 11,6%. Malasia entregó las dosis completamente a más de un tercio de sus habitantes.