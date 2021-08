EEUU negará visas a funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras

Estados Unidos anticipó que podrán negar los visados a funcionarios de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. La medida aplica para quienes se desempeñan o ya cumplieron labores en esos países. La decisión afecta a quienes considere que afectaron la democracia y el estado de derecho.

El secretario de estado, Antony Blinken, dijo que la sanción busca frenar la obstrucción de procesos democráticos. El canciller estadounidense agregó que también será contra las personas que atenten contra la independencia del sector judicial y de los fiscales anticorrupción.

El comunicado expone que la medida queda bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Ahí se establece que a las personas designadas, y a su familia, “se les pueda denegar el visado”. Blinken dijo que la política refuerza la idea del presidente Joe Biden de ayudar a esos países.

El jefe de la diplomacia de EEUU dijo que buscan ayudar a esos países a “mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad”. El esfuerzo es parte del plan para atender el tema de la inmigración. Blinken aseveró que esa norma “complementa otras herramientas”.

Deutsche Welle detalla que Estados Unidos cuenta con la Ley global Magnitsky. Le permite congelar activos financieros y prohibir los viajes a quienes estima que violen los derechos humanos. Washington publicó en julio una lista con 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos.

Today we’re taking a new action to support democracy and fight corruption by launching an additional visa restriction policy for corrupt and undemocratic actors in Guatemala, Honduras, and El Salvador. This is another important step toward addressing the root causes of migration.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 4, 2021