Brasil se vistió de blanco: nieve y mínimas bajo cero sorprendieron en el sur del país

Brasil se vistió de blanco tras fuertes nevadas registradas en el sur, particularmente en el Municipio de Gramado, en Río Grande do Sul, producto del paso de una ola de aire polar que provocó una caída de nieve.

Las inusuales condiciones permitieron a los ciudadanos salir a las calles y registrar algo de lo cual no están acostumbrados.

Así, Brasil se enfrentó a un fenómeno climático que tuvo intensas tormentas de nieve en 11 ciudades, las cuales se encuentran en la frontera con Uruguay, mientras que otras zonas registraron las denominadas lluvias heladas, las cuales comienzan a caer como nieve y se convierten en lluvia antes de tocar el suelo.

Según reportes locales, esta ola de aire polar ha traído consigo mínimas poco habituales, que marcan un récord histórico bordeando los -7°; los pronósticos del tiempo indican que estas condiciones se presentaron en las ciudades de Caxias do Sul, Gramado, Canela, Farroupilha, Bento Concalves, Carlos Barbosa, Sao Francisco de Paula, Bagé, Herval, Piratini y Marau.

De acuerdo a Metsul, portal principal de información meteorológica, este evento es debido a que esta masa de aire frío tiene la característica de ser una de las más intensas de este siglo en un escenario propicio para eventos de frío extremo.

TEMPO | Condições em São Francisco de Paula por meia hora no início da noite foram de uma tempestade de inverno com neve forte, vento de 70 km/h a 80 km/h e visibilidade reduzida. Cenas muito raras de se ver no Brasil e comuns em países de clima frio. As imagens são da @metsul. pic.twitter.com/0b733PXUZK

— MetSul.com (@metsul) July 28, 2021