Elsa retomó la categoría de huracán y avanza hacia el estado de Florida

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Elsa se convirtió de nuevo en un huracán. El ciclón se fortaleció el martes rumbo a la costa noroeste de Florida. El fenómeno subió sus vientos máximos a 120 kilómetros por hora.

El NHC indicó en su boletín que Elsa se moverá “cerca o sobre partes de la costa oeste de Florida”. La entidad anticipa que tocará tierra “a lo largo de la costa norte del Golfo en la mañana”. El huracán debiera seguir el jueves hacia la zona sureste de Estados Unidos.

La tormenta tropical debiera avanzar sobre los estados de Georgia y Carolina del Sur. Los expertos que en esas regiones buscará una salida hacia el océano Atlántico. Este año en EEUU ya tocó tierra el ciclón Claudette en junio, al llegar al estado de Alabama y dejar una decena de fallecidos.

También se dejó ver el ciclón Danny en Carolina del Sur, pero sin causar daños de mayor importancia. En Florida se declaró la emergencia en 33 de los 67 condados del estado. El gobernador Ron DeSantis alertó que no sólo los lugares cercanos a la trayectoria de Elsa pueden sufrir consecuencias.

El NHC puso bajo vigilancia a la ciudad de Tampa y las autoridades cerraron el aeropuerto. Miami Herald detalla que una de las preocupaciones es la planta de fosfato de Piney Point. Los funcionarios estatales dicen que confían en que la tormenta no creará una nueva fuga.

