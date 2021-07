Justicia de EEUU cerca de Trump: imputan a su grupo inmobiliario y su jefe financiero por fraude fiscal

La justicia de Estados Unidos se acerca al exmandatario republicano Donald Trump. La Fiscalía de Manhattan imputó al grupo inmobiliario del republicano y su encargado financiero. El ministerio público del estado de Nueva York los acusa de fraude y delito fiscal.

El fiscal acusó a su compañía de mantener durante 15 años una trama para defraudar al fisco. Al jefe financiero del grupo se le imputa ocultar ingresos por unos 1,7 millones de dólares. La acusación indica que el esquema de fraude le permitió evadir unos US$900.000 en impuestos.

La mano derecha de Trump, Allen Weisselberg, se entregó en la oficina del fiscal. Este procedimiento llega luego de concluir una investigación criminal sobre eventuales pagos no declarados. El republicano no fue imputado, tampoco sus hijos, a quienes ubicó al frente de la compañía.

La presentación de cargos contra la Organización Trump se conocía desde mayo. Weisselberg calificó las acusaciones de “caza de brujas” y se declaró no culpable. Él negoció los préstamos de Trump, es cofirmante de sus cuentas, ayuda a tramitar sus impuestos y supervisó su fideicomiso.

The New York Times detalla que la imputación de Weisselberg no cierra las investigaciones. El fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, unieron las pesquisas. Ambos indagan desde hace más de un año los negocios de Trump por irregularidades fiscales y bancarias.