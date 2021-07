Derrumbe en Miami: confirman hallazgo de cuerpos de ciudadano chileno y su mujer

Durante la noche de este viernes se confirmó el hallazgo del cuerpo de Claudio Bonnefoy, ciudadano chileno que murió en el derrumbe del edificio ubicado en Surfside en Miami, y que se encontraba desaparecido.

Las autoridades de la ciudad también encontraron fallecida a Maricoy, la esposa del hombre de 85 años, de nacionalidad filipina-estadounidense.

NOTICIA EN DESARROLLO

#UPDATE 43: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse, including the daughter of one of the first responders.

Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/gaUixR3iJf

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 3, 2021