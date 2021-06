Israel reinstaló el uso de las mascarillas tras aumento de contagios del Covid-19

El gobierno de Israel anunció este viernes que se reestablece el uso de la mascarilla en lugares públicos cerrados. La medida llega cuando hubo un repunte de las infecciones del coronavirus Covid-19. En el país asiático más de la mitad de la población recibió completamente la vacunación.

El ministerio de salud informó que la mascarilla será “obligatoria en todos los lugares cerrados, salvo en los domicilios”. El alza de positivos se adjudica a la variante Delta del virus. Las autoridades israelíes también recomiendan la mascarilla en eventos públicos al aire libre.

Este fin de semana en territorio se realizaran el evento del Pride, la marcha del orgullo gay. El encargado del SARS-CoV-2 de Israel, Nachman Ash, dijo que están experimentando un aumento de las infecciones. El médico indicó que no cree que estén entrando en una cuarta ola.

En territorio israelí se diagnosticaron 227 nuevos casos durante el jueves. Ash precisó que “alrededor del 0,6% de las pruebas son positivas, lo que indica un aumento en la tasa de infección”. El experto explicó que el número de casos activos se duplica cada pocos días.

Para el encargado lo particular es que “la tasa es alta porque hay relativamente pocos casos”. Ash agregó que “a medida que se encuentran más casos, no esperamos que continúe a esta tasa”. La evidencia señala que el brote se extendió más allá de las dos ciudades iniciales, pero no llegó a nivel nacional.

Haaretz precisa que el doctor sí concedió que existe el “potencial” para una expansión más amplia. Nachman Ash dijo que evalúan la situación y que por el momento no hay más restricciones. La ciudad de Binyamina fue declarada “roja” en el sistema de regulación de la pandemia de Israel.