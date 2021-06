A un estudiante le negaron su diploma por ir a su graduación vestido con la bandera mexicana

A un estudiante le negaron su diploma por asistir a su graduación con una bandera mexicana. El hecho ocurrió en la ciudad de Asheboro, en Carolina del Norte, y según las autoridades de la escuela, la acción se realizó porque el alumno violó el código de vestimenta.

Incluso, el momento fue registrado en video, donde se puede apreciar que el estudiante vuelve a su asiento sin su diploma.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3

— ♔ Adolfo Hurtado ♕ (@dolfoohurtado) June 4, 2021