Representantes de Israel y Hamas se reunirán en Egipto

Israel y Hamas aceptaron reunirse la próxima semana en El Cairo, Egipto, para afianzar la tregua acordada luego de once días de hostilidades.

La cita, mediada por Egipto, servirá para abordar temas como la reconstrucción de Gaza o el intercambio de rehenes.

El ministro de Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, encabezará la delegación del gobierno de Benjamin Netanyahu a este encuentro sin precedentes “a principios de la próxima semana”, según confirmó este jueves la radio Galatz, emisora oficial del Ejército israelí.

Desde Hamas será el jefe político del movimiento, Ismail Haniyeh, quien acudirá a El Cairo “en los próximos días” para “conversar sobre la estabilización del alto el fuego con Israel en la Franja de Gaza”.

El miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reunió en El Cairo con el presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi. Previamente se había reunido con el premier israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente palestino, Mahmud Abbas, para reforzar el cese el fuego.

“Los palestinos y los israelíes merecen vivir con seguridad y gozar de las mismas condiciones de libertad, prosperidad y democracia”, dijo Blinken en un tuit el jueves por la mañana.

Israel y Hamas acordaron la semana pasada una tregua que puso fin a once días de hostilidades entre tropas israelíes y las milicias palestinas, en la que murieron 253 palestinos en Gaza producto de bombardeos y 13 personas en territorio israelí.

Good meeting with Jordanian FM @AymanHsafadi. We expressed our shared support for the ceasefire and efforts to ensure that it holds. Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy. pic.twitter.com/o8Q2iTHvOn

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 27, 2021