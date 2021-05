Lula y Cardoso ensayaron un pacto para enfrentar a Bolsonaro en las elecciones de Brasil

Una cita pensada como eje para enfrentar a la ultraderecha. Los expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva y Fernando Henrique Cardoso mostraron una sintonía política inédita. Ambos exmandatarios tuvieron una cita que fue difundida en redes por el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El rechazo a Jair Bolsonaro los reunió y en un diálogo sin precedentes desde 1985. Lula decidió abrirse al diálogo con todos los sectores y evalúa si llevar al PT hacia el centro. La apuesta del expresidente incluye una agenda de conversaciones con los movimientos sociales.

Cardoso también decidió hacer un gesto y en una entrevista dijo que apoyaría a Lula. Claro que en una eventual segunda vuelta contra Bolsonaro en 2022. Ambos políticos se reunieron en un almuerzo “con mucha democracia en el menú” por invitación del exministro Nelson Jobim.

El texto de la cita indicó que “los expresidentes tuvieron una larga conversación sobre Brasil, la democracia y la negligencia del gobierno de Bolsonaro en el enfrentamiento de la pandemia”. La reunión de Lula y Cardoso recibió las felicitaciones desde la izquierda brasilera.

El diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marcelo Freixo, envió “felicitaciones a Lula y a Cardoso por el gesto de grandeza”. El parlamentario agregó que “nuestras diferencias son mucho menores que nuestro deber histórico de derrotar a Bolsonaro”.

Cardoso tuvo que lidiar con su partido centrista PSDB. Los dirigentes de la coalición expresaron su malestar por el apoyo a Lula. Eso porque el gobernador de São Paulo, João Doria, y el de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, buscan ser los presidenciables de ese partido.

El expresidente tuvo que para dar explicaciones y comentó que “ll PSDB debe lanzar su propio candidato y yo lo apoyaré””. Pero si no avanza a la segunda vuelta, entonces Cardoso respaldará a Lula. Y hasta acá las encuestas muestran que el centro carece de opciones reales.

La investigación de Atlas para El País expone que el gobernador Doria no despega ni siquiera en el estado que gobierna. El director de Atlas, Andrei Roman, ve en Leite un potencial como “efecto sorpresa”. Eso porque no es conocido en el territorio brasilero y entonces no tiene rechazo.