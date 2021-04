Covid-19: personas vacunadas con dos dosis podrán reunirse sin mascarilla al aire libre y en grupos pequeños en EE.UU.

Los estadounidenses que hayan completado las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 podrán prescindir de la mascarilla en el exterior si están corriendo, caminando o andando en bicicleta solos, con miembros de su hogar o en reuniones de pocas personas al aire libre, de acuerdo con una disposición de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Sin embargo, la CDC (por sus siglas en inglés) mantiene otras medidas de precaución para los adultos vacunados, como seguir utilizando la mascarilla y mantener distanciamiento físico en espacios públicos al aire libre como eventos deportivos o al interior de centros comerciales o cualquier lugar donde el estado de salud y vacunación de otras personas sea desconocido.

De igual manera, deben evitar las reuniones masivas y los espacios poco ventilados.

Linsey Marr, experta en aerosoles, afirmó en The New York Times: “Doy la bienvenida a instrucciones menos restrictivas sobre el uso de mascarillas al aire libre. Sabemos que la transmisión en el exterior es mucho menos probable que ocurra, porque el virus no se puede acumular. se diluye rápidamente”.