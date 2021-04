Incendio de una UCI que trataba a pacientes de coronavirus en Irak dejó al menos 82 muertos

Un voraz incendio afectó una unidad de cuidados intensivos (UCI) para pacientes de COVID-19 en Bagdad, Irak, dejando al menos 82 muertos, según el reporte más reciente del ministerio del Interior local, información que consigna El País.

Además, un centenar de personas —el gobierno habla de 110— resultaron heridas. El suceso, en la noche del sábado al domingo, se produjo por la explosión de los tanques de oxígeno del hospital Ibn al Jatib, situado en la periferia sureste de la capital iraquí.

El departamento de Defensa Civil comunicó en un primer momento que rescató “a 90 de los 120 pacientes y familiares” que se encontraban en el centro. El periodista iraquí Mustafa Saadoon elevaba a esa hora a 41 los fallecidos en su Twitter. El fuego se controló a primera hora del domingo.

41 dead and wounded in an oxygen canister explosion in Al-Khatib Hospital in Baghdad. pic.twitter.com/NtrwsyzdVm

— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) April 24, 2021