Miguel Díaz-Canel reemplaza a Raúl Castro en el mando del Partido Comunista de Cuba

El Partido Comunista de Cuba (PCC) cumplió su VIII Congreso para concretar un cambio histórico. El máximo organismo de ese país dejar de contar con Raúl Castro de 89 años, y otros dos históricos dirigentes. Además se redujo de 17 a 14 el número de integrantes del Buró Político que conduce a esa colectividad en la isla.

El PCC eligió al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como el máximo líder de la formación. Al mismo tiempo se oficializó la salida de Castro, José Machado Ventura (90 años) y Ramiro Valdés (88 años). A la máxima instancia partidista entran cinco nuevos miembros y otro nueve de sus integrantes fueron ratificados.

Díaz-Canel aseguró que Raúl Castro “continuará presente” y se le consultarán las “decisiones estratégicas del futuro”. El cambio consolida el “relevo generacional” impulsado por el hermano de Fidel Castro. Para el histórico dirigente se trata de una nueva generación de dirigentes comprometidos con la “continuidad histórica”.

Los resultados del congreso anticipan que no habrá ningún cambio en la política. Cuba seguirá siendo un país de partido único y economía planificada, en el que el estado y sus empresa mantendrán el lugar preponderante. El cónclave dejó claro que los actores privados son un “complemento” de la economía estatal centralizada.

El País informa que en su despedida, Raúl Castro no dejó de establecer las líneas del futuro. El histórico líder de la revolución cubana comentó que “hay límites que no podemos rebasar porque llevaría a la destrucción del socialismo”. El ex jefe del PCC indicó que “las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos”.