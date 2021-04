El mini helicóptero Ingenuity logró hacer historia y vuela en Marte

En el planeta Marte la humanidad consiguió un hecho histórico. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el mini helicóptero Ingenuity cumplió su primer vuelo de prueba en Marte. El aparato de 1,8 kilogramos realizó el primer vuelo controlado desde la Tierra.

Un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Reacción confirmó que “Ingenuity ha realizado el primer vuelo de un aparato propulsado en otro planeta”. Lo confirmaría un video de menos de un minuto grabado por el rover Perseverance. El helicóptero se elevó tres metros sobre el suelo marciano y luego bajó.

El Ingenuity captó una imagen fija en blanco y negro, en la que podía verse su propia sombra sobre la superficie de Marte. “Podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta“, dijo la ingeniera principal Mimi Aung. El primer vuelo propulsado en la Tierra fue realizado por los hermanos Wright en 1903 en Kitty Hawk.

Aung comentó a sus compañeros presentes que “si no fuera por el coronavirus, los abrazaría” a todos. El equipo del JPL-NASA es el encargado de controlar la misión desde California, la que duró solo 39 segundos. Ingenuity es central en las esperanzas para avanzar otro paso en la exploración espacial.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

— NASA (@NASA) April 19, 2021