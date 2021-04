Estados Unidos: Tiroteo en escuela de Tennessee dejó al menos un muerto y una persona detenida

Al menos una persona murió y otra fue detenida, tras el tiroteo que se registró durante la tarde de este lunes en la Escuela Secundaria Austin-East de Knoxville , en el Estado de Tennessee de Estados Unidos.

Según informó la autoridad a través de su cuenta de Twitter, varias agencias policiales respondieron al llamado de un oficial sobre la situación. Cuando llegaron al lugar, un oficial resultó herido por los disparos que efectuó el agresor, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial y, actualmente, se encontraría fuera de riesgo vital.

Al respecto, la autoridad indicó que un hombre fue declarado muerto durante el procedimiento, mientras que otro fue detenido para una mayor investigación. Además, señaló que no se conocen otras víctimas producto de la situación.

Finalmente, la policía informó que se ha establecido un sitio de reunificación en el campo de béisbol que está ubicado detrás de la escuela, y que el procimiento lo tomó la Oficina de Investigaciones de Tennessee, de acuerdo al protocolo estándar de tiroteos en los que participan agentes de la entidad.

– Officer Involved Shooting at Austin East High School – @TBInvestigation will be the lead investigating agency and provide further information as it becomes available. pic.twitter.com/Hjetzf1vNT

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021