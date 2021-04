EE.UU.: Cierran el Capitolio por “incidente de seguridad” en las afueras

Durante la tarde de este viernes el Capitolio en Washington, Estados Unidos, fue cerrado por un “incidente de seguridad” en las afueras.

El anuncio de la decisión fue realizado a través de los megáfonos internos ubicados en el edificio, donde se les dijo a todos que se quedaran en el interior y se alejaran de las ventanas. “Se localizó una amenaza de seguridad. En todos los edificios del campus del Capitolio de los EE.UU. no se permite la entrada ni la salida en este momento. Puede moverse por los edificios pero procure mantenerse alejado de las ventanas y puertas exteriores. Si está afuera, busque refugio”, decía el mensaje, citó NBC News.

El llamado “incidente de seguridad” habría involucrado a un automóvil que intentó atropellar a dos funcionarios de seguridad. Además, se reportó, al menos, menos una persona con un impacto de bala, de acuerdo al departamento de Bomberos de Washington DC.

“La policía del Capitolio está respondiendo al punto de acceso de vehículos de North Barricade a lo largo de Independence Avenue por reportes de un sujeto que embistió con un vehículo a dos oficiales. El sospechoso está bajo custodia y ambos oficiales están heridos. Los tres han sido trasladados al hospital”, indicaron desde la institución.

Message sent to congressional offices: "Due to … security threat located. All U.S. Capitol Campus Buildings, no entry or exit is permitted at this time. You may move throughout the building(s) but stay away from exterior windows and doors. If you are outside, seek cover."

— NBC News (@NBCNews) April 2, 2021