Una mujer fallecida y seis personas heridas tras un ataque con arma blanca en Canadá

Una mujer murió y otras seis personas resultaron heridas en un apuñalamiento en un suburbio de Vancouver. El hecho se produjo este sábado cerca de una biblioteca pública ubicada en una zona comercial de la ciudad canadiense. La policía aseguró que capturaron al único sospechoso del ataque y que se encuentra bajo custodia.

El sargento de la policía Frank Jang dijo que “una víctima que lamentablemente ha sucumbido a las heridas”. Otras seis personas fueron hospitalizadas tras el ataque, aparentemente perpetrado por un hombre. “Es absolutamente impactante”, dijo Frank Chang de la Unidad Criminal de Vancouver.

La prensa local difundió un video presentando el arresto del sospechoso, quien parece apuñalarse en una pierna antes de desplomarse y ser capturado. La policía consideró que el sospechoso había actuado solo. Una testigo declaró que vio a un hombre apuñalar a una mujer y que no parecía haber ninguna conexión entre ambos.

CBC News informa que un testigo del ataque reconoció estar conmocionado por el incidente. “Vi el cuchillo, era muy grande, no era un cuchillo ordinario”, dijo el trabajador del centro comercial en North Shore. La policía no aún determina el motivo del ataque, pero pidió la colaboración de testigos y las grabaciones.

One woman was killed and five others were wounded in a stabbing at a public library near a busy shopping area of a Vancouver suburb, and police said they had the lone suspect in custody https://t.co/DjqYO0wuWC pic.twitter.com/Ns7yb5KqDF

— Reuters (@Reuters) March 28, 2021