Megabuque sigue encallado en el canal de Suez tras fracasar el primer intento de rescate

El primer esfuerzo por liberar el canal de Suez en Egipto no trajo buenas noticias para el comercio internacional. La apuesta inicial para reflotar el megabuque Ever Given, de 400 metros de eslora, fracasó este viernes. El paso marítimo sigue bloqueado tras cuatro jornadas y afecta inicialmente a la ruta entre Asia y Europa.

La compañía marítima encargada de la gestión informó que dos remolcadores llegarán antes del 28 de marzo para reforzar las maniobras. La compañía Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) informó del fracaso. Deutsche Welle informa que la empresa dijo que para el “salvamento” pueden transcurrir “días o incluso semanas”.

La BSM manifestó que antes del domingo arribarán “dos remolcadores suplementarios de 220 a 240 toneladas”. El megabuque quedó atrapado el martes, probablemente ante los vientos y una tormenta de arena. El tráfico por Suez representa el 10% del comercio marítimo internacional, según los expertos.

La Revista Lloyd’s List asegura que unos 200 navíos están bloqueados en el paso y eso causa retrasos en las entregas de petróleo y otros productos. Maersk y Hapag-Lloyd contemplan desviar sus barcos y pasar por el cabo de Buena Esperanza. Se trata de una ruta de 9.000 kilómetros y 10 días adicionales bordeando África.

Las remolcadoras, dragas y excavadoras trabajan para que el Ever Given salga y se reanude la circulación en el canal. En paralelo las aseguradoras evalúan los litigios y los reclamos económicos a la propietaria del navío. Se trata de la japonesa Shoei Kisen, la que deberá responder ante los eventuales juicios.

Además deberá enfrentar a las autoridades egipcias, los buques que frenaron su ruta y los dueños de las mercancías. El megabuque lo operaba la taiwanesa Evergreen, que también enfrentará dificultades. “Es increíblemente perjudicial para quienes envían, reciben y transportan”, planteó el abogado David Smith a El País.

El experto del bufete McGill and Partners argumenta que “la interrupción tendrá un precio elevado. Algunos en la industria mencionan una cantidad de 100 millones de dólares“. El jurista agregó que “la factura final, que se compondrá de las indemnizaciones por los retrasos, la pérdida de ingresos para el canal de Suez, los posibles daños a la carga y el coste de reflotar el buque, será mucho más alta”.