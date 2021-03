Las inundaciones en Australia provocaron la invasión de arañas en las casas

Las inundaciones en la costa este de Australia son las peores en varias décadas y provocaron más de 18.000 personas evacuadas. Este martes el ejército se unió a las tareas de rescate en medio de lluvias intensas. Helicópteros militares y soldados se desplegaron en el oeste de Sídney.

Los militares asistirán a los habitantes de la localidad de Colo, donde se pide que evacúen los residentes. La jefa del estado de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dijo que “el desastre está lejos de terminar”. Las autoridades temen que otras 15.000 personas necesiten ser reubicadas.

Berejiklian alertó que seguirá lloviendo y que en algunas “comunidades costeras, los ríos seguirán creciendo“. Nueva Gales del Sur, el estado más poblado, pidió el despliegue de 1.000 soldados. Las autoridades advirtieron de eventuales deslizamientos, riadas y lluvias torrenciales al sur de Queensland.

En ese escenario, miles de arañas huyen de las inundaciones y llegan a las casas en busca de refugio. Los arácnidos suben a la parte más alta de las residencias para sobrevivir al agua. Los medios locales difunden las imágenes, que no son aptas para personas que sufren aracnofobia.

Los videos captados por los habitantes muestran gran cantidad de arañas en sus hogares. Los videos las muestran entrando por las rendijas de puertas, ventanas y los garajes. Los arácnidos se suman al ejército de animales e insectos que buscan lugares más altos para sobrevivir.

Hundreds of spiders sought shelter in a family’s garage to escape from floodwaters in Macksville, New South Wales.

