Tiroteo en supermercado de Colorado dejó al menos seis muertos, incluyendo a un policía

Minutos de terror se vivieron durante la tarde de este lunes en un supermercado residencial de la localidad de Boulder, en Colorado, Estados Unidos, cuando un sujeto comenzó a disparar sin motivo aparente, dejando un saldo momentáneo de seis muertos.

Según información de la prensa norteamericana, los hechos ocurrieron durante la tarde de la presente jornada. Sin establecer aún las causas, un sujeto abrió fuego contra los clientes, instancia donde incluso terminó muerto un efectivo policial.

Tras la revisión de las cámaras de seguridad, se estableció que el sospechoso fue detenido por el personal policial, siendo esposado en la escena del crimen, ensangrentado y parcialmente desnudo.

Testigos de la situación describieron a los medios locales “una escena de caos, con decenas de clientes corriendo hacia las salidas después de que se escucharan los primeros disparos”, relató El País.

“El edificio entero está rodeado, debe usted rendirse”, fue el mensaje que se pudo escuchar en los momentos de la detención del sujeto por parte de la policía. Por su parte, el gobernador de Colorado, Jared Polis, comentó en sus redes sociales que “mi corazón está roto mientras vemos este evento horrible en nuestra comunidad de Boulder”.

My heart is breaking as we watch this unspeakable event unfold in our Boulder community. We are making every public safety resource available to assist the Boulder County Sheriff's Department as they work to secure the store.

Full statement: pic.twitter.com/m8nI24pahU

— Governor Jared Polis (@GovofCO) March 22, 2021