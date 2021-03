Medios estadounidenses aseguran que Irán amenaza con ataque a puesto del Ejército en Washington

Irán amenazó con atacar el Fuerte McNair, un puesto del ejército estadounidense en Washington, y al subjefe de personal del Ejército, afirmaron fuentes de inteligencia citados por medios locales.

Dos altos funcionarios explicaron que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) interceptó comunicaciones en enero, las que mostraban que la Guardia Revolucionaria de Irán habló acerca de la posibilidad de montar “ataques al estilo del USS Cole” contra el puesto.

El ataque suicida al USS Cole, en octubre de 2000, fue perpetrado por un pequeño bote se detuvo junto al destructor de la Armada en Yemen, en el puerto de Adén, y explotó, matando a 17 marineros.

Los datos de inteligencia también revelaron amenazas de matar al general Joseph M. Martin y planes para infiltrarse y vigilar las instalaciones, según los funcionarios, que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre asuntos de seguridad nacional y declararon bajo condición de anonimato. El puesto militar, uno de los más antiguos del país, es la residencia oficial de Martin.

El Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional y la NSA no respondieron o se negaron a comentar al respecto cuando fueron contactados por The Associated Press, que reveló la información.