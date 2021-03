Joe Biden tropezó tres veces subiendo las escaleras del avión presidencial de Estados Unidos

Tres veces tropezó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras subía las escalinatas del avión presidencial, también conocido como Air Force One para viajar a Atlanta.

El video con las imágenes de los tropiezos a una altura considerable, y en las que se ve que el mandatario incluso cae de rodillas en las escalinatas, se viralizaron rápidamente, generando varios comentarios en redes sociales.

Biden, de 78 años, es uno de los presidentes de Estados Unidos que ha asumido con más edad, y el tema de su salud fue tratado dentro de la campaña.

Sin embargo, los corresponsales de distintos medios aseguraron que la vocera de la Casa Blanca indicó que el mandatario estadounidense se encuentra en buenas condiciones y atribuyó lo sucedido a la gran cantidad de viento que había en el lugar. “Yo también estuve a punto de caer”, dijo la portavoz.

"It's very windy. I almost fell coming up the steps myself," WH spokeswoman @KJP46 tells reporters on AF1.

"He's doing fine," Jean-Pierre says of Biden, who tripped on his way up the stairs at JBA.

— Steven Portnoy (@stevenportnoy) March 19, 2021