Cristina Fernández de Kirchner renunció a su sueldo de vicepresidenta de Argentina

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, informó que renunciará a su sueldo a partir de este 1 de abril de 2021.

Según consigna Infobae, la exmandataria envió una carta al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, con fecha de 5 de marzo, pero que recién fue difundida este miércoles, donde anuncia su decisión.

Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le notificó que le ser restituida su asignación vitalicia como exjefa de Estado (2007-2011 y 2011-2015), y, a su vez, seguirá recibiendo la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

En la carta Fernández comienza sosteniendo: “Me dirijo a usted en mi carácter de vicepresidenta de la nación para poner en su conocimiento mi decisión a renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa junto al Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, a partir del 1 de abril del corriente año”.

“La misma obedece a haber sido notificada de la Resolución de ANSES Nro. COM-A 02503/21 de fecha 3 de marzo de 2021, por la cual se me restituye la asignación mensual vitalicia en mi carácter de expresidenta de la nación”, explicó, señalando que “había sido ilegítimamente privada durante la administración de Mauricio Macri“.

Asimismo, la vicepresidenta aprovechó de criticar la exención de impuestos por parte de los miembros de la Corte Suprema.

“Quiero dejar expresa constancia que, si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como vicepresidenta de la nación, es mi decisión renunciar al mismo, de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las ganancias“, sentenció.