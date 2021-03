Cámara de EEUU canceló su sesión ante la amenaza de un nuevo ataque al Capitolio

Los informes de inteligencia advirtieron de un posible ataque de grupos de milicias este 4 de marzo. Los fanáticos del movimiento supremacista blanco estiman que Donald Trump regresará al poder este jueves. La alerta llevó a que la Cámara de Representantes suspendiera su sesión ante el riesgo de un asalto.

El Senado de Estados Unidos eligió mantener intacta su agenda y no considerar la amenaza. El Capitolio permanece resguardado por unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional desde el ataque del 6 de enero. El comunicado de la policía del Capitolio expresa que están preparados “para cualquier amenaza potencial”.

La institución uniformada aseguró que trabajan junto a los agencias de seguridad locales, estatales y federales. “Nos tomamos la inteligencia en serio”, afirmaron en el texto. El jefe interino de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman, dijo que “estamos preparados para responder”.

El 4 de marzo era la fecha para la toma de posesión presidencial en la constitución, la que se modificó en 1933. Los seguidores de ultraderecha estiman que Joe Biden le robó los comicios a Trump. Por esta razón el movimiento supremacista blanco confía en que este jueves el republicano tomará el poder.

El reporte de inteligencia proviene de un informe elaborado por el FBI a fines de febrero. El documento describe un eventual complot de milicias, incluido el grupo paramilitar “Los tres por ciento”. El texto detalla que buscarían “la detonación de una bomba” para alejar a la seguridad del Capitolio y así asaltarlo.

The New York Times precisa que algunos funcionarios federales describieron las amenazas como más “aspiracionales” que operativas. Otros dijeron que se justificaban las preocupaciones sobre la posible violencia. Los últimos no descartan que atacantes solitarios intenten causar estragos.